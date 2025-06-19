У чорній сукні із фактурної тканини: Скарлетт Йоганссон на прем'єрі фільму у Берліні

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

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40-річна Скарлетт Йоганссон з’явилася на прем’єрі фільму «Світ Юрського періоду: Відродження», що відбулася у Берліні. У фільмі акторка є однією з виконавиць ключових ролей, тому до неї було прикуто особливо багато уваги, а також до обраного нею вбрання.

Скарлет Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт та її стилістка Кейт Янг обрали для червоної доріжки сукню від Модного дому Balmain. Це було вбрання чорного кольору, без бретелів та прямого фасону. У нього було декольте-серце, а також підкреслена талія, спереду сукню прикрашали великі золоті ґудзики. Однак головною особливістю та родзинкою сукні Скарлетт було те, що вона пошита з текстурної тканини, яка нагадує шкіру рептилії — це був оригінальний хід бренду, щоб натякнути на тематику фільму, в якому розповідається про динозаврів.

Скарлет Йоганссон / © Getty Images

Нагадаємо, що днем раніше Скарлетт Йоганссон відвідала також прем’єру фільму в Лондоні, де продемонструвала гламурну сукню з бісером від Vivienne Westwood, яка була прикрашена драпуванням.

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Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press