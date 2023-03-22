У чорній сукні із золотим коміром: Алессандра Амбросіо на світському заході у Лос-Анджелесі

Алессандра приїхала на церемонію Fashion Trust US Awards, що відбулася у вівторок увечері у Goya Studios у Лос-Анджелесі.

Fashion Trust US — це некомерційна організація, яка займається пошуком, фінансуванням та розвитком молодих дизайнерських талантів з метою допомогти їм перетворити свій лейбл на світовий бренд, що процвітає.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Модель вийшла на доріжку у чорній сукні з американською проймою та оголеною спиною від Michael Kors. У вбрання був золотий комір, образ Амбросіо доповнила двома широкими браслетами на зап'ясті та чорними босоніжками на платформі.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Алессандра зібрала волосся у високу зачіску та зробила гарний вечірній макіяж. Також у її вухах виблискувало кілька золотих маленьких сережок. Зазначимо, що церемонію також відвідала модель Гайді Клум. Вона прийшла у сукні кольору металік від бренду Kate Barton і з сумкою у вигляді акваріуму з золотою рибкою.

Хайді Клум / Фото: Associated Press

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