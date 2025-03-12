У чорній сукні креативного дизайну: 22-річна Дженна Ортега сяяла на прем'єрі фільму

Акторка Дженна Ортега, яка прославилася роллю в серіалі "Венздей", поки виробництво другого сезону цього шоу ще в роботі, відвідує у перерві між зніманнями інші прем'єри. Зокрема, вона з'явилася на презентації фільму "Смерть єдинорога" в Нью-Йорку, оскільки зіграла в цьому фільмі головну роль з актором Полом Раддом.

На прем'єрі вона з'явилася у чорній сукні від британського бренду David Koma. Вбрання було креативного дизайну, без бретельок з прозорою вставкою на талії, а також дуже високим розрізом на спідниці, який відкривав її ноги.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ Дженни доповнили туфлі на підборах, прикраси, довгий манікюр винного кольору, а також яскравий макіяж очей, який візажисти зробили їй чорним каялом.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Також Дженна відвідала показ цього фільму у межах кінофестивалю South by Southwest. Одягла того дня вона костюм у клітку глен із осінньої колекції Oscar de la Renta 2025.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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