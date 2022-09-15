У чорній сукні на бретельках: стильна зірка "Гри престолів" Софі Тернер на прем'єрі фільму

Для своєї появи вона вибрала лаконічний образ від відомого бренду.

Британська акторка Софі Тернер, відома за роллю Санси Старк у фентезійному серіалі "Гра престолів", повернулася у світ шоу-бізнесу і стала активно відвідувати світські заходи та прем'єри. Перерву у появі на публіці 26-річна знаменитість брала через вагітність. Народила Софі у липні і це для неї та її чоловіка Джо Джонаса друга дочка, майже два роки тому у пари також народилася дівчинка, яку назвали Вілла. Ім'я другої малечі зіркове подружжя поки що не розголошує.

14 вересня Софі відвідала прем'єру фільму "Зробімо помсту" — це чорна комедія, в якій розповідається, як колишня королева елітної старшої школи укладає угоду зі скромною новенькою, щоб разом помститися кривдникам.

На червоній доріжці акторка з'явилася в чорній атласній сукні міді від бренду Louis Vuitton.

Софі Тернер / Фото: Associated Press

Вбрання було фасону футляр, мало невеликі розрізи та декоративні блискавки. Образ Софі доповнила чорними туфлями із золотим мисом та укладанням "голлівудська хвиля".

Софі Тернер / Фото: Associated Press

Читайте також: