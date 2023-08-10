У чорній сукні на тонких бретельках: гарна Аліна Байкова показала нове фото

Супермодель мала дуже елегантний і жіночний вигляд, хоча її вбрання і було досить лаконічним.
Українка Аліна Байкова показала новий знімок із відпочинку. Цього разу вона поділилася селфі, яке зробила у чорній оксамитовій сукні на тонких бретельках.
Вбрання Аліни мало спокусливе декольте у формі серця та лаконічні чашки. Образ Байкова доповнила легким макіяжем, підвівши очі лише золотистими тінями, а також декількома прикрасами — діамантовими сережками-пусетами та сережкою у вигляді півмісяця.
Волосся супермодель зібрала у простий і трохи недбалий хвіст.
Нагадаємо, що зараз дівчина проводить час у Європі. Нещодавно Аліна показувала гарні фотографії з відпочинку на острові Капрі в різних купальниках та у патріотичному луку з написом F*ck you Putin.
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