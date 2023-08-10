Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У чорній сукні на тонких бретельках: гарна Аліна Байкова показала нове фото

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
278
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У чорній сукні на тонких бретельках: гарна Аліна Байкова показала нове фото

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Супермодель мала дуже елегантний і жіночний вигляд, хоча її вбрання і було досить лаконічним.

Українка Аліна Байкова показала новий знімок із відпочинку. Цього разу вона поділилася селфі, яке зробила у чорній оксамитовій сукні на тонких бретельках.

Вбрання Аліни мало спокусливе декольте у формі серця та лаконічні чашки. Образ Байкова доповнила легким макіяжем, підвівши очі лише золотистими тінями, а також декількома прикрасами — діамантовими сережками-пусетами та сережкою у вигляді півмісяця.

Волосся супермодель зібрала у простий і трохи недбалий хвіст.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Нагадаємо, що зараз дівчина проводить час у Європі. Нещодавно Аліна показувала гарні фотографії з відпочинку на острові Капрі в різних купальниках та у патріотичному луку з написом F*ck you Putin.

Читайте також:

Українська модель розповіла про депресію, яка її скувала від початку війни

Українська модель розповіла про депресію, яка її скувала від початку війни

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
278
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація