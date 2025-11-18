ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
114
1 хв

У чорній сукні-пальті і на шпильках: Рене Зеллвеґер взяла участь у відкритті статуї Бріджит Джонс

56-річна акторка у скромному образі відвідала відкриття памʼятника її легендарній персонажці із серії романтичних фільмів.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер / © Associated Press

У Лондоні на Лестер-сквер відбулося відкриття статуї Бріджит Джонс, на якому була присутня виконавиця цієї легендарної ролі — Рене Зеллвеґер.

Статуя Бріджит Джонс / © Associated Press

Статуя Бріджит Джонс / © Associated Press

Статуя Бріджит Джонс / © Associated Press

Статуя Бріджит Джонс / © Associated Press

Акторка з’явилася там у чорній сукні-пальті довжини міді прямого крою, з V-подібним вирізом і прорізаними кишенями.

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Аутфіт акторка доповнила білими гостроносими туфлями на високих шпильках. Вона зібрала волосся у низький недбалий хвіст, зробила легкий макіяж і вирішила обійтися без прикрас.

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Підтримати Рене прийшли її зіркові колеги Саллі Філліпс, Лео Вудолл і Чіветел Еджіофор.

Саллі Філліпс і Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Саллі Філліпс і Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Саллі Філліпс, Лео Вудолл, Рене Зеллвеґер і Чіветел Еджіофор / © Associated Press

Саллі Філліпс, Лео Вудолл, Рене Зеллвеґер і Чіветел Еджіофор / © Associated Press

На захід також завітала письменниця Гелен Філдінг, на основі серії книжок якої зняті фільми про Бріджит Джонс.

Рене Зеллвеґер і Гелен Філдін / © Associated Press

Рене Зеллвеґер і Гелен Філдін / © Associated Press

