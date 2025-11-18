- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
У чорній сукні-пальті і на шпильках: Рене Зеллвеґер взяла участь у відкритті статуї Бріджит Джонс
56-річна акторка у скромному образі відвідала відкриття памʼятника її легендарній персонажці із серії романтичних фільмів.
У Лондоні на Лестер-сквер відбулося відкриття статуї Бріджит Джонс, на якому була присутня виконавиця цієї легендарної ролі — Рене Зеллвеґер.
Акторка з’явилася там у чорній сукні-пальті довжини міді прямого крою, з V-подібним вирізом і прорізаними кишенями.
Аутфіт акторка доповнила білими гостроносими туфлями на високих шпильках. Вона зібрала волосся у низький недбалий хвіст, зробила легкий макіяж і вирішила обійтися без прикрас.
Підтримати Рене прийшли її зіркові колеги Саллі Філліпс, Лео Вудолл і Чіветел Еджіофор.
На захід також завітала письменниця Гелен Філдінг, на основі серії книжок якої зняті фільми про Бріджит Джонс.