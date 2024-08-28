У чорній сукні-пальті та штанах: Вайнона Райдер вийшла на фотокол у Венеції

Востаннє на цьому кінофестивалі вона з'являлася 2012 року.
У Венеції 28 серпня розпочався щорічний міжнародний кінофестиваль. Цього року картиною-відкриттям заходу став фільм режисера Тіма Бертона "Бітлджюс Бітлджюс" — продовження фільму 1988 року.
Як і в першій версії, у сіквелі одну з головних ролей зіграла Вайнона Райдер, тому з'явилася у Венеції на фотоколі.
Зірка обрала готичне вбрання, яке складалося з дуже довгої сукні-пальта з довгими рукавами, ґудзиками та рюшами на декольте. Носила Вайнона її у поєднанні з чорними штанами та черевиками.
На очах вона мала сонцезахисні окуляри, на руках — кілька прикрас, а волосся Райдер розпустила.
Також цей захід відвідали її колежанки, які зіграли у фільмі: Кетрін О'Гара, Дженна Ортега та Моніка Беллуччі.
Образ Вайнони був у тому стилі, як і її нещодавній — для фотоколу в Лондоні. Тоді до фотографів вона вийшла у чорному пальті від бренду Elena Dawson, яке прикрашали комір-стійка та білі ґудзики.
Читайте також:
- "Я не дбала про себе": Вайнона Райдер розповіла, як важко переживала розрив із Джонні Деппом
- Два образи — один день: Вайнона Райдер знялася у шоу Джиммі Кіммела
- Зірки, про романи яких ви не здогадувалися: Шер і Том Круз, Міла Куніс та Маколей Калкін