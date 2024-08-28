У чорній сукні-пальті та штанах: Вайнона Райдер вийшла на фотокол у Венеції

Востаннє на цьому кінофестивалі вона з'являлася 2012 року.

У Венеції 28 серпня розпочався щорічний міжнародний кінофестиваль. Цього року картиною-відкриттям заходу став фільм режисера Тіма Бертона "Бітлджюс Бітлджюс" — продовження фільму 1988 року.

Як і в першій версії, у сіквелі одну з головних ролей зіграла Вайнона Райдер, тому з'явилася у Венеції на фотоколі.

Зірка обрала готичне вбрання, яке складалося з дуже довгої сукні-пальта з довгими рукавами, ґудзиками та рюшами на декольте. Носила Вайнона її у поєднанні з чорними штанами та черевиками.

Вайнона Райдер / Фото: Associated Press

На очах вона мала сонцезахисні окуляри, на руках — кілька прикрас, а волосся Райдер розпустила.

Вайнона Райдер / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали її колежанки, які зіграли у фільмі: Кетрін О'Гара, Дженна Ортега та Моніка Беллуччі.

Вайнона Райдер, Кетрін О'Хара, Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ Вайнони був у тому стилі, як і її нещодавній — для фотоколу в Лондоні. Тоді до фотографів вона вийшла у чорному пальті від бренду Elena Dawson, яке прикрашали комір-стійка та білі ґудзики.

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