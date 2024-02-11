У чорній сукні та білих рукавичках: Дженніфер Лопес з'явилася на світському заході у драматичному луку

Суперзірка Дженніфер Лопес залишила Бена Аффлека вдома і сама вирушила до Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб відвідати урочисте відкриття готелю One&Only One Za'abeel у Дубаї.

Захід супроводжувався фотоколом, для якого акторка та співачка обрала досить стриманий та трохи драматичний образ від бренду Giambattista Valli. Вбрання було представлено брендом у кутюрній колекції осінь-зима 2023.

Образ складається з чорної атласної сукні-бюстьє довжини міді, яку спереду прикрашав великий бант із тканини, а також довгого об'ємного пальта.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Аксесуари Лопес обрала також стримані, оскільки на ній були високі білі рукавички та сатинові туфлі на високих підборах Christian Louboutin. Вуха та руки зірки прикрашали сережки і каблучки з діамантами від Sartoro. Волосся Дженніфер зібрали стилісти у високий тугий хвіст із проділом, а ось макіяж у неї був дуже лаконічним та натуральним.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Також кількома кадрами в цьому луку Дженніфер поділилася з шанувальниками в Instagram.

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