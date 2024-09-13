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У чорній сукні та болеро з пір'я: дружина Роберта Паттінсона з'явилася в екстравагантному вбранні

У чорній сукні та болеро з пір'я: дружина Роберта Паттінсона з'явилася в екстравагантному вбранні

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Співачка продемонструвала, що любить доповнювати образи об'ємним верхнім одягом.

32-річна британська співачка Сьюкі Вотергаус — дружина Роберта Паттінсона — з'явилася на церемонії MTV Video Music Awards, яка відбулася у США. Вона позувала перед фотографами в екстравагантному вбранні від Модного дому Dolce&Gabbana.

Лук Сьюкі був з колекції прет-а-порте осінь-зима 2023 і включав чорну двошарову сукню з імітацією бюстгальтера, яку вона носила у поєднанні з об'ємним чорним болеро з пір'я.

Образ Сьюкі доповнила чорними туфлями на підборах, зачіскою та лаконічним макіяжем.

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press
Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Днем раніше британка позувала перед фотографами дорогою на показ бренду Michael Kors, який відбувся під час Тижня моди в Нью-Йорку. Того дня на красуні була зовсім прозора мереживна сукня та об'ємна шуба.

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images
Сьюкі Вотергаус / Фото: Getty Images

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