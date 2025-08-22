ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні та босоніжках на шпильці: стильна Дженніфер Еністон сходила на івент

Дженніфер Еністон поділилася у своєму Instagram фото із заходу свого косметичного бренду.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Дженніфер заснувала бренд LolaVie та каже, що вони використовують високоякісні рослинні інгредієнти для створення передових формул, розроблених для підтримки здоров’я волосся. Еністон може похизуватися гарним волоссям, і сама із задоволенням рекламує свою косметику.

На черговий захід бренду зірка приїхала в чорній обтислій сукні довжини до колін, яка ідеально підкреслювала фігуру акторки, доповнивши її босоніжками на високих підборах, кількома золотими браслетами на зап’ясті та бездоганним укладанням і макіяжем.

Тейлен Біггс і Дженіфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Тейлен Біггс і Дженіфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

На фото Джен заскочена з Тейлен Біггс — американською інфлюенсеркою, яка прославилася завдяки своїм модним образам та відео в Tik Tok та Instagram.

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Еністон поділилася тизером нового сезону «Ранкового шоу», який стартує вже з 17 вересня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie