У чорній сукні та босоніжках на шпильці: стильна Дженніфер Еністон сходила на івент
Дженніфер Еністон поділилася у своєму Instagram фото із заходу свого косметичного бренду.
Дженніфер заснувала бренд LolaVie та каже, що вони використовують високоякісні рослинні інгредієнти для створення передових формул, розроблених для підтримки здоров’я волосся. Еністон може похизуватися гарним волоссям, і сама із задоволенням рекламує свою косметику.
На черговий захід бренду зірка приїхала в чорній обтислій сукні довжини до колін, яка ідеально підкреслювала фігуру акторки, доповнивши її босоніжками на високих підборах, кількома золотими браслетами на зап’ясті та бездоганним укладанням і макіяжем.
На фото Джен заскочена з Тейлен Біггс — американською інфлюенсеркою, яка прославилася завдяки своїм модним образам та відео в Tik Tok та Instagram.
Раніше, нагадаємо, Дженніфер Еністон поділилася тизером нового сезону «Ранкового шоу», який стартує вже з 17 вересня.