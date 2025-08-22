У чорній сукні та босоніжках на шпильці: стильна Дженніфер Еністон сходила на івент

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Реклама

Дженніфер заснувала бренд LolaVie та каже, що вони використовують високоякісні рослинні інгредієнти для створення передових формул, розроблених для підтримки здоров’я волосся. Еністон може похизуватися гарним волоссям, і сама із задоволенням рекламує свою косметику.

На черговий захід бренду зірка приїхала в чорній обтислій сукні довжини до колін, яка ідеально підкреслювала фігуру акторки, доповнивши її босоніжками на високих підборах, кількома золотими браслетами на зап’ясті та бездоганним укладанням і макіяжем.

Тейлен Біггс і Дженіфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

На фото Джен заскочена з Тейлен Біггс — американською інфлюенсеркою, яка прославилася завдяки своїм модним образам та відео в Tik Tok та Instagram.

Реклама

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Еністон поділилася тизером нового сезону «Ранкового шоу», який стартує вже з 17 вересня.