У чорній сукні та хутряному пальті: Тіна Кунакі з братом відвідала модний показ у Парижі

Разом зі своїм братом Закарі Кунакі модель побувала на показі чоловічого одягу Sacai сезону осінь-зима 2024-2025 у рамках Тижня моди у Парижі.

Тіна Кунакі була в чорній трикотажній максісукні, а зверху одягла хутряне пальто. Лук свій модель доповнила шкіряними чоботями з квадратними носами і на високих підборах, волосся зібрала в недбалий низький пучок, зробила чорний манікюр, зовсім трохи нафарбувала очі і акцентувала увагу на пухких губах.

Її брат Закарі Кунакі був у чорному костюмі та черевиках на платформі.

Тіна Кунакі з братом Закарі Кунакі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як Тіна відпочивала у Бразилії. Зимову відпустку 26-річна модель провела в Ріо-де-Жанейро і у своєму блогу в Instagram ділилася фотографіями.

Читайте також: