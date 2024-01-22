У чорній сукні та хутряному пальті: Тіна Кунакі з братом відвідала модний показ у Парижі

Тіна Кунакі відвідала Тиждень моди у Парижі.
Разом зі своїм братом Закарі Кунакі модель побувала на показі чоловічого одягу Sacai сезону осінь-зима 2024-2025 у рамках Тижня моди у Парижі.
Тіна Кунакі була в чорній трикотажній максісукні, а зверху одягла хутряне пальто. Лук свій модель доповнила шкіряними чоботями з квадратними носами і на високих підборах, волосся зібрала в недбалий низький пучок, зробила чорний манікюр, зовсім трохи нафарбувала очі і акцентувала увагу на пухких губах.
Її брат Закарі Кунакі був у чорному костюмі та черевиках на платформі.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Тіна відпочивала у Бразилії. Зимову відпустку 26-річна модель провела в Ріо-де-Жанейро і у своєму блогу в Instagram ділилася фотографіями.
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