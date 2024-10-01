У чорній сукні та коштовностях: Леді Гага на прем'єрі "Джокера" у незвичайному вбранні

Леді Гага продовжує свій промотур до фільму "Джокер: Божевілля на двох", який є однією з найочікуваніших прем'єр цього року. В український прокат картина виходить 3 жовтня.

Леді Гага / Фото: Associated Press

На черговій презентації, яка цього разу відбулася в Лос-Анджелесі, Гага сяяла перед фотографами у довгій чорній сукні від Celine. Це була пряма однотонна сукня по фігурі з високою горловиною та оригінальними рукавами-накидкою, виконаними з шовкового атласу.

Це вбрання акторка доповнила чорним лаком на нігтях, перукою з рудим волоссям та розкішними прикрасами від ювелірного бренду Tiffany & Co. — її шию прикрашало кольє у вигляді виноградної лози з гронами ягід.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Улюблене взуття Гаги для червоних доріжок — чоботи на величезній підошві та підборах. Цього разу вона не змінила свого стилю і знову з'явилася у такому взутті. Можливо, такі високі підбори вона носить, тому що в житті дуже низька і її зріст лише 155 сантиметрів.

Леді Гага / Фото: Associated Press

На заході вона також позувала з колегою з фільму Гоакіном Феніксом та режисером Тоддом Філіпсом. Обидва чоловіки одягли костюми та білі сорочки.

Леді Гага, Гоакін Фенікс та Тодд Філліпс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що перша прем'єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі, а 25 вересня його презентували публіці у Лондоні. На червону доріжку Гага вийшла тоді в червоному вбранні, яке теж було від бренду Celine.

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