У чорній сукні та косусі: Демі Мур, одягнена у все чорне, з'явилася на кінофестивалі

Акторка Демі Мур сяяла у променях софітів, а також слави, коли з'явилася на черговому заході. Вона відвідала кінофестиваль у Сан-Франциско.

Зірка вийшла до фотографів у довгій чорній сукні, на якій не було декору. Вона мала невеликий шлейф і квадратне декольте.

Поєднала вбрання Мур з чорною короткою шкіряною косухою та гламурними прикрасами від ювелірного бренду Tiffany & Co. – сережками, масивним кольє та каблучками. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила макіяж.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Вже традиційно вона не з'являється сама на червоних доріжках, адже скрізь бере з собою свою маленьку собаку на ім'я Пілаф. Можна помітити, що пес, як і її господиня, теж був у чорній кофті.

Демі Мур і її собака / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, хто з відомих особистостей мав собаку породи пекінес. Колись вони були дуже популярними і вважаються однією з найдавніших порід собак у світі.

Читайте також:

Демі Мур у розкішному вбранні (24 фото)