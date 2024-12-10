У чорній сукні та косусі: Демі Мур, одягнена у все чорне, з'явилася на кінофестивалі

62-річна зірка та її домашній улюбленець нерозлучні.
Акторка Демі Мур сяяла у променях софітів, а також слави, коли з'явилася на черговому заході. Вона відвідала кінофестиваль у Сан-Франциско.
Зірка вийшла до фотографів у довгій чорній сукні, на якій не було декору. Вона мала невеликий шлейф і квадратне декольте.
Поєднала вбрання Мур з чорною короткою шкіряною косухою та гламурними прикрасами від ювелірного бренду Tiffany & Co. – сережками, масивним кольє та каблучками. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила макіяж.
Вже традиційно вона не з'являється сама на червоних доріжках, адже скрізь бере з собою свою маленьку собаку на ім'я Пілаф. Можна помітити, що пес, як і її господиня, теж був у чорній кофті.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, хто з відомих особистостей мав собаку породи пекінес. Колись вони були дуже популярними і вважаються однією з найдавніших порід собак у світі.
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