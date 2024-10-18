У чорній сукні та на платформах: 64-річна зірка фільму "Брудні танці" з'явилася на заході

Відома акторка нагадала про себе і продемонструвала приголомшливе вбрання.

Зірка фільму "Брудні танці" — 64-річна Дженніфер Грей — з'явилася на прем'єрі фільму "Справжній біль", що відбувся у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. У цій картині вона зіграла разом з Кіраном Калкіним та Джессі Айзенбергом.

Дженніфер Грей / Фото: Associated Press

Дженніфер одягла на захід чорну сукню на одне плече, яка мала асиметричний поділ, багато дрібних складок та металеву прикрасу на бретельці. Носила акторка це вбрання у поєднанні зі стильними босоніжками на платформі та широких підборах.

Її образ доповнили лише лаконічні срібні прикраси, а також об'ємна зачіска із легкими локонами.

Дженніфер Грей / Фото: Associated Press

Цей її вихід до фотографів стався незабаром після того, як вона сяяла на презентації цього фільму у Лондоні. Тоді акторка обрала вбрання трендового відтінку.

Дженніфер Грей / Фото: Associated Press

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