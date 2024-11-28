У чорній сукні та на високих підборах: молодша сестра Пенелопи Крус позувала на фотоколі у Мадриді

Молодша сестра актокри Пенелопи Крус – Моніка – відвідала захід ELLE for Future 2024 та вийшла на фотокол. Іспанська акторка сяяла перед фотографами у довгій сукні з рукавами та асиметричним декольте.

Моніка Крус / Фото: Getty Images

Це вбрання було пошите з тканини з дрібним драпуванням і мало досить оригінальний вигляд через свій крій. Носила 47-річна Моніка вбрання із сріблястими босоніжками на високих квадратних підборах, золотими прикрасами та зачіскою з високим хвостом.

Макіяж у жінки був яскравим та з акцентом на очах.

Моніка Крус / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Моніка та Пенелопа дуже схожі між собою. Нещодавно старша із сестер із гарними локонами та в білому міні сяяла на показі бренду Chanel у Гонконгу. Пенелопа, як амбасадорка цієї марки, з'явилася на заході з ніг до голови одягнена в речі від Chanel. На акторці був твідовий костюм, який складався з мініспідниці з торочкою та вкороченого жакета.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Читайте також: