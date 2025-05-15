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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У чорній сукні та шкіряній куртці: Зої Салдана позувала на червоній доріжці у нетиповому вбранні

Вчора ввечері червона доріжка 78-го кінофестивалю Канна засяяла по-особливому завдяки тому, що її відвідала Зої Салдана та її чоловік Марко Перего.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Зої Салдана

Зої Салдана / © Associated Press

Зазвичай знаменитості одягають на червоні доріжки гламурні сукні, які доповнюють накидками або жакетами, проте оскароносна акторка Зої Салдана вирішила виділитися з натовпу. Зірка віддала перевагу прямій і лаконічній чорній шовковій сукні від Saint Laurent, проте доповнила це вбрання вона шкіряною оверсайз курткою, яку носила приспустивши з плеч.

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

Цей образ вона доповнила також лаконічними сережками, макіяжем з ніжно-рожевою помадою на губах та зачіскою-пучком.

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

78-й Каннський кінофестиваль Зої відвідала зі своїм чоловіком Марко Перего. Пара вийшла на червону доріжку перед прем’єрою фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата», який став восьмим фільмом знаменитої франшизи з Томом Крузом у головній ролі.

На червоній доріжці вони трималися за руки і обіймалися, Марко Перего не зводив очей зі своєї дружини-акторки протягом усього заходу.

Зої Салдана і Марко Перего / © Associated Press

Зої Салдана і Марко Перего / © Associated Press

Однак Зої не єдина, хто вибрав таку лаконічну сукню. Також у досить скромному вбранні на червоній доріжці Каннського кінофестивалю сяяла у день відкриття модель Белла Хадід.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

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