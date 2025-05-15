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У чорній сукні та шкіряній куртці: Зої Салдана позувала на червоній доріжці у нетиповому вбранні
Вчора ввечері червона доріжка 78-го кінофестивалю Канна засяяла по-особливому завдяки тому, що її відвідала Зої Салдана та її чоловік Марко Перего.
Зазвичай знаменитості одягають на червоні доріжки гламурні сукні, які доповнюють накидками або жакетами, проте оскароносна акторка Зої Салдана вирішила виділитися з натовпу. Зірка віддала перевагу прямій і лаконічній чорній шовковій сукні від Saint Laurent, проте доповнила це вбрання вона шкіряною оверсайз курткою, яку носила приспустивши з плеч.
Цей образ вона доповнила також лаконічними сережками, макіяжем з ніжно-рожевою помадою на губах та зачіскою-пучком.
78-й Каннський кінофестиваль Зої відвідала зі своїм чоловіком Марко Перего. Пара вийшла на червону доріжку перед прем’єрою фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата», який став восьмим фільмом знаменитої франшизи з Томом Крузом у головній ролі.
На червоній доріжці вони трималися за руки і обіймалися, Марко Перего не зводив очей зі своєї дружини-акторки протягом усього заходу.
Однак Зої не єдина, хто вибрав таку лаконічну сукню. Також у досить скромному вбранні на червоній доріжці Каннського кінофестивалю сяяла у день відкриття модель Белла Хадід.