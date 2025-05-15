У чорній сукні та шкіряній куртці: Зої Салдана позувала на червоній доріжці у нетиповому вбранні

Зої Салдана / © Associated Press

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Зазвичай знаменитості одягають на червоні доріжки гламурні сукні, які доповнюють накидками або жакетами, проте оскароносна акторка Зої Салдана вирішила виділитися з натовпу. Зірка віддала перевагу прямій і лаконічній чорній шовковій сукні від Saint Laurent, проте доповнила це вбрання вона шкіряною оверсайз курткою, яку носила приспустивши з плеч.

Зої Салдана / © Associated Press

Цей образ вона доповнила також лаконічними сережками, макіяжем з ніжно-рожевою помадою на губах та зачіскою-пучком.

Зої Салдана / © Associated Press

78-й Каннський кінофестиваль Зої відвідала зі своїм чоловіком Марко Перего. Пара вийшла на червону доріжку перед прем’єрою фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата», який став восьмим фільмом знаменитої франшизи з Томом Крузом у головній ролі.

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На червоній доріжці вони трималися за руки і обіймалися, Марко Перего не зводив очей зі своєї дружини-акторки протягом усього заходу.

Зої Салдана і Марко Перего / © Associated Press

Однак Зої не єдина, хто вибрав таку лаконічну сукню. Також у досить скромному вбранні на червоній доріжці Каннського кінофестивалю сяяла у день відкриття модель Белла Хадід.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press