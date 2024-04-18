У чорній сукні та табі на підборах: Зої Салдана на бієнале у Венеції

Її вбрання було з гучної колекції Джона Гальяно.

Зірка "Аватара" та "Вартових галактики" відвідала захід у Венеції Fondazione Cini, Isola Di San Giorgio під час 60-го бієнале "Мистецтво 2024". Перед камерами вона з'явилася у чорній сукні-футлярі зі складками та декором від Maison Margiela.

Доповнювали вбрання зірки оверсайз жакет зі світлою підкладкою, широкими плечима та коміром, а також невеликий клатч у руці. Взула Зої відому пару туфель від цього бренду – чорні табі на підборах. Ці туфлі характерні розділеними пальцями.

Макіяж Салдани був лаконічний, як і зачіска.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідала акторк Сальма Гаєк із чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно та його дочкою від попереднього шлюбу — 23-річною Матильдою.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

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