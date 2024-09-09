У чорній сукні та високих рукавичках: Анджеліна Джолі відвідала прем'єру фільму в Торонто

Американська акторка Анджеліна Джолі після Венеційського кінофестивалю, де презентувала з колегами фільм "Марія", вирушила до Канади, щоб відвідати Міжнародний кінофестиваль у Торонто. В межах цього заходу акторка з'явилася на прем'єрі фільму "Без крові", оскільки є авторкою сценарію цієї картини.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

На червону доріжку Джолі вийшла у чорній однотонній сукні від Модного дому Dolce&Gabbana. Вбрання мало дрібні горизонтальні складки по всій довжині, а на спідниці був шлейф.

Анджеліна носила сукню у поєднанні з високими чорними рукавичками. Також вона зробила лаконічне укладання та макіяж з акцентом на очах. Захід акторка відвідала зі своїм названим сином Паксом, який одягнув на прем'єру чорний класичний костюм та білу сорочку.

Анджеліна Джолі із сином Паксом / Фото: Associated Press

Головні ролі у фільмі зіграли Сальма Гаєк та Деміан Бічір і тому позували з Джолі перед фотографами. Сальма була в розкішній бордовій сукні від Gucci трендового відтінку.

Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк та Деміан Бічір / Фото: Associated Press

Літературною основою сценарію став роман італійського письменника Алессандро Барікко "Без крові". Головна героїня історії - дівчинка на ім'я Ніна, на очах якої були вбиті її батьки. Через багато років вона випадково зустрічає вбивцю.

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