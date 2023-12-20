У чорній сукні та високих рукавичках: Розамунд Пайк на прем'єрі фільму в Лондоні

Для просування фільму за своєї участі вона обрала класичну маленьку чорну сукню, яку розбавила декількома деталями.
Акторка Розамунд Пайк відвідала показ фільму "Солтберн", який відбувся у готелі Ham Yard у Лондоні. Захід був досить камерним.
Розамунд з'явилася традиційно у вбранні від Модного дому Dior — чорній однотонній сукні-міді без рукавів. Доповнювали її лук високі шкіряні рукавички, пояс із золотистою пряжкою на талії, а також мереживні ботильйони зі шнурівкою.
Цей лаконічний образ акторка завершила зачіскою із зібраним волоссям, макіяжем та сережками у вухах.
Фільм, який прийшла просувати акторка, розповідає про студента Оксфордського університету, який стає одержимим багатим однокурсником з коледжу, який запрошує його провести літо в маєтку своєї ексцентричної родини. Розамунд зіграла у фільмі одну із головних ролей.
Також нагадаємо, що Пайк була серед номінанток на премію "Оскар" за роль у фільмі із заплутаним сюжетом "Зникла", який був адаптацією однойменного роману Гілліан Флінн. Її партнером у картині виступив Бен Аффлек.
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