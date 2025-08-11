У чорній сукні та в’єтнамках: Дженніфер Еністон заскочили папараці в Нью-Йорку

Дженніфер Еністон / © Getty Images

56-річна акторка з’явилася перед камерами у чорній сукні довжини міді та чорних в’єтнамках, через плече у неї була маленька плетена сумка бежевого кольору, а на обличчі легкий денний макіяж. Волосся Еністон розпустила, а в неї на зап’ясті було кілька золотих браслетів. У зірки був світлий манікюр та педикюр.

Також днями Дженніфер зазнімкували в об’єктиві папараці на Мангеттені в Нью-Йорку. Акторка намагалася уникнути уваги папараці та прикрила обличчя капелюхом та сонцезахисними окулярами. Вона носила чорну майку та бежеві штани, а взута була у шкіряні коричневі в’єтнамки.