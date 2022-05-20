У чорній сукні та з клатчем: режисерка Ірина Цілик на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

У чорній сукні та з клатчем: режисерка Ірина Цілик на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

17 травня на Лазуровому березі відбулося відкриття головного кінофестивалю Європи.

На червону доріжку Каннського кінофестивалю вийшли журі у категорії "Золоте око", які мають обрати найкращий документальний фільм. Однією з тих, хто позував фотографам, була і Ірина Цілик — перша українська режисерка, яка увійшла до складу журі в історії нагороди. Для свого виходу Ірина обрала лаконічний total black look.

Ірина Цилик / Фото: Getty Images

Також поруч із Іриною сфотографувалися й інші члени журі Гішам Фалах, Агнешка Голланд, П'єр Деладоншам, Алекс Вісенте. У день відкриття вони переглянули картину "Остаточний монтаж", яку після початку повномасштабної війни в Україну перейменували, оскільки раніше фільм називався "Z".

Читайте також: