У чорній сукні та з крокодилячою сумкою: Кім Кардашян сфотографували папараці у Венеції

Кім Кардашян / © Getty Images

Реклама

Кім заскочили на водному таксі, коли знаменитість приїхала на 82-й кінофестиваль, який учора стартував у Венеції. Зірка була одягнена в чорну сукню з капюшоном, що ідеально підкреслювала її фігуру, а лук вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами, нюдовим манікюром і таким самим блиском на губах.

Кім Кардашян у Венеції / © Getty Images

Також вона взяла з собою чорну сумку з крокодилячої шкіри, схожу на Birkin.

Кім Кардашян у Венеції / © Getty Images

Нагадаємо, вчора на червоній доріжці під час церемонії відкриття фестивалю з’явилось багато гостей. Зокрема і супермодель Гайді Клум, яка вперше за 16 років відвідала цей захід.

Реклама

Гайді Клум із дочкою Лєні Клум / © Associated Press

Також на доріжці сяяла її 21-річна донька Лєні Клум, яка цього року вперше відвідала Венеційський кінофестиваль.