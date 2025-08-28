ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
129
1 хв

У чорній сукні та з крокодилячою сумкою: Кім Кардашян сфотографували папараці у Венеції

Зірка реаліті та бізнесвумен Кім Кардашян прибула на Венеційський кінофестиваль.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім заскочили на водному таксі, коли знаменитість приїхала на 82-й кінофестиваль, який учора стартував у Венеції. Зірка була одягнена в чорну сукню з капюшоном, що ідеально підкреслювала її фігуру, а лук вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами, нюдовим манікюром і таким самим блиском на губах.

Кім Кардашян у Венеції / © Getty Images

Кім Кардашян у Венеції / © Getty Images

Також вона взяла з собою чорну сумку з крокодилячої шкіри, схожу на Birkin.

Кім Кардашян у Венеції / © Getty Images

Кім Кардашян у Венеції / © Getty Images

Нагадаємо, вчора на червоній доріжці під час церемонії відкриття фестивалю з’явилось багато гостей. Зокрема і супермодель Гайді Клум, яка вперше за 16 років відвідала цей захід.

Гайді Клум із дочкою Лєні Клум / © Associated Press

Гайді Клум із дочкою Лєні Клум / © Associated Press

Також на доріжці сяяла її 21-річна донька Лєні Клум, яка цього року вперше відвідала Венеційський кінофестиваль.

