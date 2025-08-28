- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
У чорній сукні та з крокодилячою сумкою: Кім Кардашян сфотографували папараці у Венеції
Зірка реаліті та бізнесвумен Кім Кардашян прибула на Венеційський кінофестиваль.
Кім заскочили на водному таксі, коли знаменитість приїхала на 82-й кінофестиваль, який учора стартував у Венеції. Зірка була одягнена в чорну сукню з капюшоном, що ідеально підкреслювала її фігуру, а лук вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами, нюдовим манікюром і таким самим блиском на губах.
Також вона взяла з собою чорну сумку з крокодилячої шкіри, схожу на Birkin.
Нагадаємо, вчора на червоній доріжці під час церемонії відкриття фестивалю з’явилось багато гостей. Зокрема і супермодель Гайді Клум, яка вперше за 16 років відвідала цей захід.
Також на доріжці сяяла її 21-річна донька Лєні Клум, яка цього року вперше відвідала Венеційський кінофестиваль.