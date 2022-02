У чорній сукні та з культовою сумкою: Сара Джессіка Паркер прокоментувала відсутність Саманти

Акторка дала відповідь на запитання, яке не давало спокою шанувальникам серіалу.

Після завершення серіалу "І просто так..." Сара Джесіка Паркер повернулася до виступів у театрі на Бродвеї, але все ж продовжує відвідувати різні телешоу, де розповідає про перезапуск "Сексу і міста".

Так зірка відвідала шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen ("Дивіться, що трапилося у прямому ефірі з Енді Коеном"), для якого обрала чорну сукню з довгими рукавами від Norma Kamali та туфлі від свого бренду взуття. Але зіркою цього образу стала сумка Fendi Baguette в паєтках і з короткою ручкою, яка вперше з'явилася в колекції осінь-зима 1999-2000. Завдяки "Сексу і місту" цей аксесуар став культовим, адже Керрі Брендшоу носила його в епізоді 9 No Strings Attached.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Після перезапуску серіалу Fendi також вирішили перезапустити цей аксесуар, трохи його оновивши у співпраці із Сарою Джессікою. Сумка надійшла у продаж в обмеженій кількості.

В інтерв'ю на шоу Сара Джессіка також прокоментувала відсутність Кім Кеттролл у серіалі.

"Саманта нікуди не поділася. Акторка, яка зіграла цю роль, більше не виконує її, але люди не зникають із нашого життя, якщо ви цього не хочете. У своїй типовій манері виконавчий продюсер Майкл Патрік Кінг підніс цей момент витончено, з гідністю та повагою, а також любов'ю і прихильністю до персонажа. Мені здається, ця ситуація імітує багато дружніх стосунків між людьми, які борються з собою і водночас хочуть залишатися на зв'язку, бо це надто болісно", — зізналася вона.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Читайте також: