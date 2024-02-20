У чорній сукні та з незвичайним манікюром: Гелен Міррен на кінофестивалі в Берліні

Дама Гелен Міррен приїхала на кінофестиваль Берлінале, який у ці дні проходить у Німеччині.

78-річна акторка відвідала галаконцерт Cinema For Peace, який відбувся під час 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю у Вестгафенському конференц-центрі у Берліні.

Як і минулого свого виходу Гелен обрала чорний аутфіт. Цього разу на ній була максісукня з V-подібним декольте та гостроносе взуття на підборах. Образ акторки доповнили чорно-золоті сережки-висячки, лаконічний золотий ланцюжок із кулоном на шиї, легкий макіяж очей та насичена коричнева помада на губах.

Міррен розпустила біляве волосся, яке нещодавно обстригла в каре, одягла годинник на зап'ястя і каблучку з каменем на палець. Також ми помітили, що на одній руці був манікюр, а на іншій ні.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Гелен разом із чоловіком Тейлором Гекфордом відвідали церемонію American Cinematheque Awards, де акторка була головним лауреатом заходу. Там зірка теж з'явилася у чорному аутфіті та з ідеальним укладанням.

Тейлор Гекфорд та Гелен Міррен / Фото: Associated Press

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