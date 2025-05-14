У чорній сукні та з новою зачіскою: Белла Хадід сяяла на відкритті Каннського кінофестивалю

Белла Хадід / © Associated Press

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Американська модель Белла Хадід з’явилася серед гостей на відкритті Каннського кінофестивалю, який стартував 14 травня на Лазуровому узбережжі Франції. Зірка, яку часто називають однією з найкрасивіших жінок у світі, сяяла на червоній доріжці в чорній сукні від Saint Laurent, створеній Ентоні Ваккарелло.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла мала надзвичайний та елегантниій вигляд. Її сукня, на перший погляд проста, підкреслювала її фігуру, а сміливості та ефектності образу додавали такі деталі як розріз до стегна, відкриті боки та асиметричні тонкі бретельки.

Белла Хадід / © Associated Press

Носила Хадід це шовкове вбрання у поєднанні з босоніжками на підборах від Saint Laurent, які були прикрашені стразами. Також красуня доповнила свій вечірній лук прикрасами від Chopard, серед яких особливо привертали увагу сережки з діамантами і просто величезними смарагдами.

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Волосся, яке Белла освітлила перед початком кінофестивалю, вона уклала у просту зачіску на один бік. Макіяж у моделі був яскравий, оскільки акцентом у ньому стали очі, які підкреслили чорним олівцем, а ось губи візажисти нафарбували Беллі нюдовим відтінком.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід — часта гостя фестивалю і вперше відвідала його ще 2016 року, зробивши викликавши тоді захват своєю червоною сукнею зі шлейфом. Всі розкішні вбрання, які модель носила у Каннах, завжди були від іменитих брендів, як і її прикраси.

Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід з батьком / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images