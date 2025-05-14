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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні та з новою зачіскою: Белла Хадід сяяла на відкритті Каннського кінофестивалю

Організатори цьогорічного фестивалю оголосили заборону на «голі» сукні на червоній доріжці, але Белла показала, що їй не потрібні прозорі тканини, щоб викликати фурор.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Белла Хадід

Белла Хадід / © Associated Press

Американська модель Белла Хадід з’явилася серед гостей на відкритті Каннського кінофестивалю, який стартував 14 травня на Лазуровому узбережжі Франції. Зірка, яку часто називають однією з найкрасивіших жінок у світі, сяяла на червоній доріжці в чорній сукні від Saint Laurent, створеній Ентоні Ваккарелло.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла мала надзвичайний та елегантниій вигляд. Її сукня, на перший погляд проста, підкреслювала її фігуру, а сміливості та ефектності образу додавали такі деталі як розріз до стегна, відкриті боки та асиметричні тонкі бретельки.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Носила Хадід це шовкове вбрання у поєднанні з босоніжками на підборах від Saint Laurent, які були прикрашені стразами. Також красуня доповнила свій вечірній лук прикрасами від Chopard, серед яких особливо привертали увагу сережки з діамантами і просто величезними смарагдами.

Волосся, яке Белла освітлила перед початком кінофестивалю, вона уклала у просту зачіску на один бік. Макіяж у моделі був яскравий, оскільки акцентом у ньому стали очі, які підкреслили чорним олівцем, а ось губи візажисти нафарбували Беллі нюдовим відтінком.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід — часта гостя фестивалю і вперше відвідала його ще 2016 року, зробивши викликавши тоді захват своєю червоною сукнею зі шлейфом. Всі розкішні вбрання, які модель носила у Каннах, завжди були від іменитих брендів, як і її прикраси.

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід з батьком / © Getty Images

Белла Хадід з батьком / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

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