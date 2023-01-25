У чорній сукні та з перлами на шиї: Розі Гантінгтон-Вайтлі на вечірці Gucci

Розі відвідала закриту вечерю, організовану на честь колекції високого ювелірного мистецтва Gucci у готелі Ritz у Парижі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

35-річна Розі була одягнена в чорну сукню міді, абсолютно закриту, яка трохи просвічувалась у зоні грудей під спалахами фотокамер. Взута модель була у високі чоботи на підборах і зі шнурівкою, а на шиї у неї було перлинне кольє, схоже на чокер.

Вечірній лук дівчина доповнила маленькою чорною сумкою, світлим манікюром, кількома золотими браслетами на зап'ясті та золотими сережками у вухах. Волосся зірка вирівняла і розпустила, розчесаючи за проділом і зробила гарний вечірній макіяж, підкресливши пухкі губи та очі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

На заході Gucci також були присутні Сієнна Міллер, Карла Бруні, Тіна Кунакі та Діана Крюгер.

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