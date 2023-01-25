Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У чорній сукні та з перлами на шиї: Розі Гантінгтон-Вайтлі на вечірці Gucci

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
2199
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У чорній сукні та з перлами на шиї: Розі Гантінгтон-Вайтлі на вечірці Gucci

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі приїхала на Паризький тиждень моди.

Розі відвідала закриту вечерю, організовану на честь колекції високого ювелірного мистецтва Gucci у готелі Ritz у Парижі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

35-річна Розі була одягнена в чорну сукню міді, абсолютно закриту, яка трохи просвічувалась у зоні грудей під спалахами фотокамер. Взута модель була у високі чоботи на підборах і зі шнурівкою, а на шиї у неї було перлинне кольє, схоже на чокер.

Вечірній лук дівчина доповнила маленькою чорною сумкою, світлим манікюром, кількома золотими браслетами на зап'ясті та золотими сережками у вухах. Волосся зірка вирівняла і розпустила, розчесаючи за проділом і зробила гарний вечірній макіяж, підкресливши пухкі губи та очі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

На заході Gucci також були присутні Сієнна Міллер, Карла Бруні, Тіна Кунакі та Діана Крюгер.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2199
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація