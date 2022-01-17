У чорній сукні та з сумкою Fendi: стильна Кейт Мосс потрапила під приціл папараці в Лондоні

У чорній сукні та з сумкою Fendi: стильна Кейт Мосс потрапила під приціл папараці в Лондоні

16 січня британській моделі Кейт Мосс виповнилося 48 років.

З цього приводу манекенниця зібрала рідних та друзів у ресторані Scott's Mayfair на святкуванні свого 48-річчя у Лондоні. Був присутній на святі і коханий моделі – Ніколя фон Бісмарк, а також її дочка Ліла Грейс.

Ніколя фон Бісмарк / Getty Images

Кейт Мосс сфотографували лондонські папараці, коли вона прямувала на вечерю. Одягнена зірка була в чорний блейзер поверх чорної сукні з поясом і взута в шкіряні чоботи на високих підборах. В руках у Кейт була сумка зі зміїної шкіри від Fendi на короткій ручці. Також на шиї виблискувала тонка прикраса, сережки були у вухах, а на обличчі – великі сонцезахисні окуляри.

Кейт Мосс / Getty Images

Кейт Мосс мала чудовий вигляд і образ обрала дуже лаконічний образ для свого урочистого дня.

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