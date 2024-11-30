У чорній сукні та за руку з бойфрендом: Моніка Беллуччі приїхала на фестиваль до Марокко

60-річна Моніка Беллуччі та її 66-річний коханий Тім Бертом з'явилися на Міжнародному кінофестивалі у Марракеші.

Беллуччі обрала для світського виходу ефектну чорну сукню з оксамитовою накидкою, з кремовою фактурною підкладкою та розрізами з боків. Образ Моніка доповнила парою чорних туфель на платформі з відкритим носком та маленькою сумкою з розсипом каміння. У Беллуччі було розпущене каштанове волосся, а на обличчі був насичений макіяж очей. З прикрас акторка одягла кілька каблучок та дорогоцінний браслет на зап'ястя.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Її партнер був елегантний у костюмі-трійці, що складається з чорного однобортного піджака, чорно-білої сорочки в горошок та строгих штанів. Він доповнив свій елегантними образ чорними туфлями.

Тім Бертон та Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Зазначимо, Моніка Беллуччі обожнює чорне вбрання. Раніше зірка демонструвала лук у сукні з V-подібним декольте на фотоколі Венеційського кінофестивалю.

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