У чорній сукні та жакеті: Різ Візерспун засвітила декольте у стильному луку

48-річна акторка одягла елегантну чорну сукню з розрізом на стегнах і блейзер, що пасував до неї, позуючи з 57-річним актором на заході, що відбувся в London Palladium.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Сукня Різ складалася з мереживного верху і пояса, який ідеально підкреслював її талію і була з глибоким вирізом на декольте. У зірки було розпущене волосся і зачесане за проділом, у вухах сережки-висячки і насичений макіяж на обличчі. Різ зробила манікюр у світлому відтінку і доповнила аутфіт чорними туфлями-човниками на високих підборах.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Вілл Феррелл був одягнений у темно-сірий костюм, який він доповнив сірою сорочкою та бордовою краваткою.

Вілл Фаррелл, Різ Візерспун, Ніколас Столлер / Фото: Associated Press

У фільмі Різ грає продюсерку Black Sheep Productions Марго, яка добровільно організує весілля своєї молодшої сестри. Вілл грає запеклого пекаря Джима, який з нетерпінням чекає на весілля своєї дочки Дженні. Марго і Джим вирішують забронювати місце проведення своїх церемоній на тому самому курорті на віддаленому острові узбережжя Кароліни в один і той самий день, 1 червня. Але ніхто помічає помилки бронювання на один день.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

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