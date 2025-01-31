У чорній сукні від свого бренду: Вікторія Бекхем відвідала вечірку з родиною

Це одна з найвідоміших сімей Британії, і вони завжди приходять підтримати одне одного.

Британська модельєрка і колишня учасниця гурту Spice Girls — Вікторія Бекхем — разом із двома синами Ромео та Крузом, а також дочкою Гарпер, відвідала вечірку бренду Boss. Фотографіями із заходу вона поділила у своєму Instagram.

Захід був організований її чоловіком – колишнім футболістом Девідом Бекхемом, який співпрацює з брендом. Він знявся у новій рекламній кампанії цієї відомої марки.

Вікторія та Девід Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

50-річна Вікторія з'явилася на вечірці у сукні власного бренду Victoria Beckham, а її єдина дочка – 13-річна Гарпер – одягла сукню з шовку до підлоги.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Також на святі можна було побачити дівчат синів Бекхемів. Нова кохана Круза, Джекі Апостел, яка старша за нього на 11 років, прийшла в білому костюмі та червоній мереживній білизні. Ромео теж вивів у світ нову кохану Кім Тернбулл. Дівчина прийшла в чорних штанах з розрізами та жакеті.

Вікторія Бекхем та її родина / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем та її родина / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Ролик, у якому знявся чоловік Вікторії, вийшов дуже ефектним. Девід з'являється у відео в спідній білизні.

Старший син пари Бруклін на святі не з'явився, оскільки мешкає в США зі своєю дружиною Ніколою.

Читайте також:

Усмішка Вікторії Бекхем (10 фото)