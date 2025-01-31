У чорній сукні від свого бренду: Вікторія Бекхем відвідала вечірку з родиною

Це одна з найвідоміших сімей Британії, і вони завжди приходять підтримати одне одного.
Британська модельєрка і колишня учасниця гурту Spice Girls — Вікторія Бекхем — разом із двома синами Ромео та Крузом, а також дочкою Гарпер, відвідала вечірку бренду Boss. Фотографіями із заходу вона поділила у своєму Instagram.
Захід був організований її чоловіком – колишнім футболістом Девідом Бекхемом, який співпрацює з брендом. Він знявся у новій рекламній кампанії цієї відомої марки.
50-річна Вікторія з'явилася на вечірці у сукні власного бренду Victoria Beckham, а її єдина дочка – 13-річна Гарпер – одягла сукню з шовку до підлоги.
Також на святі можна було побачити дівчат синів Бекхемів. Нова кохана Круза, Джекі Апостел, яка старша за нього на 11 років, прийшла в білому костюмі та червоній мереживній білизні. Ромео теж вивів у світ нову кохану Кім Тернбулл. Дівчина прийшла в чорних штанах з розрізами та жакеті.
Ролик, у якому знявся чоловік Вікторії, вийшов дуже ефектним. Девід з'являється у відео в спідній білизні.
Старший син пари Бруклін на святі не з'явився, оскільки мешкає в США зі своєю дружиною Ніколою.
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