У чорній сукні-водолазці, усипаній стразами: Ніколь Кідман відвідала показ от кутюр

Папараці зробили фото акторки, коли вона після показу йшла до своєї машини.

2 грудня Модний дім Balenciaga оголосив акторку Ніколь Кідман новою амбассадоркою, тому тепер вона на всіх публічних подіях з'являється у вбранні від цього бренду, а також не пропускає покази.

У межах Тижня високої моди Дім презентував публіці свою колекцію от кутюр сезону осінь-зима 2024-2025.

На показі зірка з'явилася у довгій чорній сукні-водолазці з короткими рукавами, яка була повністю усипана дрібними стразами. Вона ідеально підкреслювала фігуру відомої акторки.

Ніколь Кідамн / Фото: Getty Images

Також у вбрання був довгий шлейф, який Ніколь доводилося носити в руках. Помітно, що вона також одягла під сукню лаконічні чорні туфлі на підборах, сережки та сонцезахисні окуляри. Волосся Кідман розпустила та випрямила.

Ніколь Кідамн / Фото: Getty Images

Ця її поява в Парижі сталася після того, як Ніколь разом із колегою Джої Кінг презентувала нову романтичну комедію від Netflix під назвою "Сімейна справа". Захід відбувся в Лос-Анджелесі, а Кідман прийшла на нього у бежевій сукні-бюстьє від бренду Gucci з колекції весна-літо 2024.

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