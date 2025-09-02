ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
253
1 хв

У чорній сукні й на екстремально високих платформах: зірка "Дюни" Ребекка Фергюсон з’явилася на Венеційському кінофестивалі

41-річна шведська акторка в образі total black позувала на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон відвідала прем’єру фільму «Будинок динаміту», який відбувся у межах Венеційського кінофестивалю. На червону доріжку вона вийшла у супроводі свого чоловіка Рорі Сент-Клер Гейнером.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Акторка з’явилася там в елегантному образі. На ній була чорна фактурна асиметрична сукня з одним рукавом, розрізом і шлейфом.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Аутфіт Ребекка доповнила чорними шкіряними ботильйонами на екстремально високих платформах і підборах. Вона зробила укладання з мокрим ефектом, натуральний макіяж і чорний манікюр.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

