- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 253
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорній сукні й на екстремально високих платформах: зірка "Дюни" Ребекка Фергюсон з’явилася на Венеційському кінофестивалі
41-річна шведська акторка в образі total black позувала на червоній доріжці.
Ребекка Фергюсон відвідала прем’єру фільму «Будинок динаміту», який відбувся у межах Венеційського кінофестивалю. На червону доріжку вона вийшла у супроводі свого чоловіка Рорі Сент-Клер Гейнером.
Акторка з’явилася там в елегантному образі. На ній була чорна фактурна асиметрична сукня з одним рукавом, розрізом і шлейфом.
Аутфіт Ребекка доповнила чорними шкіряними ботильйонами на екстремально високих платформах і підборах. Вона зробила укладання з мокрим ефектом, натуральний макіяж і чорний манікюр.