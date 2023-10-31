У чорній сукні з аплікацією: 68-річна вдова співака Девіда Бові сяяла на галавечорі

Супермодель 90-х та вдова культового британського музиканта та співака Девіда Бові – Іман – вкрай рідко з'являється на публіці, проте вирішила відвідати галаконцерт з нагоди 20-річчя благодійної організації Wayuu Taya, який минув у Нью-Йорку.

68-річна жінка постала перед камерами у чорній сукні А-силуету. Вбрання не мало бретельок, було зроблено з тканини з чорною вишивкою, а також великими сріблястими аплікаціями з камінням.

Вечірній лук модель доповнила сережками з діамантами та смарагдами, чорними туфлями та манікюром бордового відтінку. Волосся Іман розпустила і зробила макіяж із коричневим блиском на губах та сірими тінями на очах.

Іман / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідав британський співак Стінг та його дружина Труді Стайлер. Пара позувала перед фотографами, обнявшись.

Стінг та Праці Стайлер / Фото: Associated Press

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