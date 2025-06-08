- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорній сукні з аплікаціями від Mugler: струнка Майлі Сайрус сходила на вечірнє шоу
Артистка в образі total black з'явилася в гостях у Джиммі Фелона.
Майлі Сайрус завітала на "Вечірнє шоу" з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку, де розповіла про свій дев'ятий студійний альбом Something Beautiful, презентація якого відбулася 30 травня.
В ефірі вона зявилася у чорній сукні приталеного силуету від бренду Mugler, натхненну осінньою колекцією одягу бренду 1998 року, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання було прикрашене оксамитовими чорними аплікаціями, мало невеликий V-подібний виріз зверху, кишені і розріз спереду на спідниці.
Аутфіт Сайрус доповнила капроновими чорними колготками і чорними замшевими гостроносими туфлями з ремінцями на щиколотках.
Майлі зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із пишними віями і прикрасила вуха лаконічними золотистими сережками.
Нагадаємо, Майлі Сайрус потрапила до об’єктивів папараці у зухвалому луку: асиметричному топі, джинсових мінішортах і колготах в сітку.