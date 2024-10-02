У чорній сукні з бантом на шиї: Селена Гомес сяяла у луку Vera Wang на прем'єрі фільму

Акторка та співачка Селена Гомес з'явилася на 62-му Нью-Йоркському кінофестивалі, оскільки на ньому презентували фільм "Емілія Перес", де вона зіграла.

На цьому заході зірка з'явилася у довгій чорній вечірній сукні. Її вбрання було від відомого бренду Vera Wang. У сукні був галтер, драпування на декольте, талія та стегна були підкреслені. Цікавим елементом сукні став бант на спині.

Також Селена одягла високі чорні рукавички, зібрала волосся в зачіску, одягла гламурні діамантові сережки-краплі та зробила красивий макіяж.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Позувала на заході вона також із колежанками: Зої Салданою, Адріаною Пасс, Карлою Софією Гаскон. Особливо виділялася Зої, оскільки одягла гламурну червону сукню з глибоким V-подібним декольте від Ferragamo.

Селена Гомес із колежанками / Фото: Associated Press

А ось як Селена раділа, коли отримала роль у цьому фільмі, вона показала у Instagram. Емоції дівчини такі щирі та милі!

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