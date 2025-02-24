У чорній сукні з баскою від Loewe: вродлива Ель Феннінг сяяла перед фотографами на церемонії

Нагороди на цьому заході присуджуються за досягнення у кіно та серіалах від 1995 року.

Акторка Ель Феннінг мала приголомшливий і дуже елегантний вигляд в чорній сукні, яку обрала для церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів Америки (SAG Awards). Захід відбувся у Лос-Анджелесі, а Ель сяяла перед фотографами у бренді Loewe.

Це була сукня-бюстьє, прикрашена об'ємною баскою, яка робила вбрання незвичайнішим. Сукня виконана з двох видів тканини — верх був з оксамиту, а ось спідниця була прямою, довгою та зробленою з атласного шовку. Свій образ Ель доповнила прикрасами від бренду Cartier, а також лаконічним укладанням та яскравим макіяжем з червоною помадою.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Цього разу на захід вона прийшла без старшої сестри Дакоти, а ще нещодавно сестри-акторки відвідали разом церемонію "Золотий глобус". З ними тоді захід відвідала також їхня бабуся, на яку Дакота та Ель дуже схожі.

Дакота та Ель Феннінг зі своєю бабусею / Фото: Associated Press

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