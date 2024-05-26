У чорній сукні з білим бантом: Демі Мур в елегантному образі сяяла на закритті Каннського кінофестивалю

Демі Мур з'явилася на церемонії закриття 77-го Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці акторка постала в елегантному образі.

Вона одягла вечірню чорну сукню-бюстьє зі складками зверху, великим білим бантом і розрізом на спідниці.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Лук Мур доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і рожевими рум'янами і червоний манікюр. Вуха Демі прикрасила діамантовими сережками у вигляді квітів із краплями, а руки – каблучками.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Демі Мур на благодійному вечорі amfAR продемонструвала аутфіт у білій сукні з глибоким декольте від бренду Loewe.

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