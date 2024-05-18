У чорній сукні з бісером на грудях: Дуа Ліпа відвідала музичну церемонію у гарному вбранні

Дівчина привернула увагу зухвалими сукнями, які мали чудовий вигляд на її фігурі.

Британська співачка Дуа Ліпа відвідала 59-ту церемонію вручення премії Академії кантрі-музики, яка відбулася в американському штаті Техас. На заході вона з'явилася в ефектній чорній сукні з довгою шовковою спідницею та напівпрозорим верхом.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Вбрання було фасону "русалка" і верхня його частина прикрашена намистом і аплікацією з бісеру у вигляді мушуль. Вбрання вона доповнила високою гладкою зачіскою, макіяжем та безліччю діамантових прикрас. Манікюр Дуа зробила насиченого винного відтінку.

На цьому заході вона незабаром переодяглася, оскільки вийшла на сцену у незвичайній сукні від Versace. Вбрання було з високою горловиною та складного дизайну, оскільки на ньому були дрібні дірки.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Подібний стиль вечірніх суконь один із найулюбленіших у співачки. Нагадаємо, що на церемонію Brit Awards у Лондоні вона теж прийшла у чорній сукні від Versace. Її зухвале шкіряне вбрання ефектно підкреслювало фігуру.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

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