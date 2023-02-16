У чорній сукні з цікавою деталлю: Енн Гетевей на кінофестивалі у Берліні

У Берліні сьогодні стартує 73 кінофестиваль Берлінале. На фотоколі фотографи вже заскочили акторку Енн Гетевей, яка приїхала на фестиваль.

Відкриє фестиваль фільм режисера Ребеки Міллер "Іди до мене, дитинко", головні ролі у ньому зіграли Пітер Дінклейдж і власне Енн Гетевей.

У центрі сюжету головний герой – композитор на ім'я Стівен. Він живе в Нью-Йорку і не може дописати оперу і тому вирушає на пошуки натхнення, дотримуючись поради своєї колишньої дружини Патріші (її грає Енн Гетевей).

На доріжку 40-річна Гетевей вийшла у чорному ансамблі. Це була трикотажна сукня, звужена донизу з широким шкіряним поясом на талії із замком посередині цього пояса. Сукня також мала капюшон і глибокий виріз на декольте. Вбрання акторка поєднувала з чорними колготами та босоніжками на високих шпильках. Енн розпустила густе каштанове волосся, зробила макіяж очей і трохи матовою помадою нафарбувала губи. Лук зірка доповнила кількома каблучками на пальцях та світлим манікюром.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Зазначимо, головою журі цьогорічного фестивалю стала Крістен Стюарт. А почесного "Золотого ведмедя" за внесок у кінематограф отримає Стівен Спілберг.

Також очікується виступ президента України Володимира Зеленського. Нагадаємо, Енн Гетевей після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року зробила пожертвування у фонди "Червоного Хреста України", UNICEF та Save the Children.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

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