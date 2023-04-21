У чорній сукні з декольте: акторка Александра Даддаріо у розкішному образі на заході

Образ був простим, але дуже спокусливим. Також сукня ідеально пыдкреслювала фігуру Александри.

Зірка гучного серіалу "Білий лотос", 37-річна актриса Александра Даддаріо, відвідала вечірку в Лондоні, присвячену 60-річчю годинника Carrera розробленого компанією TAG Heuer у 1963 році.

На заході вона з'явилася в досить простій чорній сукні на широких бретельках, але з дуже глибоким V-подібним декольте. Її образ був від бренду Dior.

Доповнили лук червона помада, скромна зачіска та прикраси з діамантами. Руку акторки прикрашав годинник Carrera.

Александра Даддаріо / Фото: Associated Press

У Instagram вона показує також кілька кадрів підготовки до заходу та свої аксесуари.

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