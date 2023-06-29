У чорній сукні з декольте: Анджеліна Джолі під прицілом фотографів у Нью-Йорку

Оскароносна акторка вже третій день поспіль з'являється на публіці у чорній сукні.

Американська суперзірка Анджеліна Джолі приїхала до Нью-Йорка з сім'єю і активно проводить там час, ходячи з дітьми на шопінг. Також її помітили із сином Паксом у районі Сохо.

Акторка була одягнена в елегантне і стримане вбрання з V-подібним декольте, довгими рукавами та поясом на талії з широкою пряжкою. Лук вона доповнила сумкою-клатчем від Saint Laurent, чорними туфлями-човниками та стильними сонцезахисними окулярами. Прикраси в цьому образі у Анджеліни всі були золотими та досить лаконічними. Також акторка вирішила трохи освітлити волосся та зробила омбре.

Під приціл фотографів потрапив і син жінки – 19-річний Пакс. Хлопець уже кілька днів у місті з матір'ю та скрізь її супроводжує. На ньому була сіра сорочка, біла футболка, штани та кеди.

Анджеліна Джолі із сином Паксом / Фото: Getty Images

У подібному образі акторку вже фотографували, але тоді свої луки вона доповнювала тренчами.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

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