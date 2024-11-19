У чорній сукні з декольте: Ліндсей Логан вийшла у світ з чоловіком-арабським бізнесменом

Акторка Ліндсей Логан повернулася після народження дитини до роботи в кіно та напередодні різдвяних свят презентує публіці романтичну комедію.

Цього разу вона зіграла у фільмі "Наш маленький секрет" (Our Little Secret), який вийде на Netflix.

Презентація фільму відбулася у Паризькому театрі у Нью-Йорку. На публіку красуня-акторка вийшла у довгій чорній сукні від бренду Zuhair Murad з колекції весна-літо 2025.

Її вбрання мало глибоке декольте, прикрашене деталями з бісером та камінням, а також прозору шифонову спідницю, з-під якої було видно шорти. Образ Ліндсей доповнила розкішним гламурним макіяжем, укладанням з легкими кучерями, прикрасами з діамантами та золотим браслетом The Love від Cartier.

Ліндсей Логан / Фото: Getty Images

Захід вона відвідала з чоловіком та батьком своєї дитини – арабським бізнесменом Бадером Шамасом. Про заручини з ним Логан оголосила 2021 року після трьох років стосунків. Бадер є громадянином Кувейту та членом родини Шамас, однієї з дванадцяти християнських сімей Кувейту. В квітні 2022 року Логан і Шамас одружилися. У липні 2023 року акторка народила сина в Дубаї, де вона мешкає від 2014 року.

Ліндсей Логан та Бадер Шамас / Фото: Getty Images

Сюжет фільму розповідає про те, як ображені одне на одного колишні виявляють, що їхні нові пари – брат і сестра, тож їм доведеться провести Різдво під одним дахом, приховуючи свою романтичну історію.

Фільм виходить у межах співпраці Ліндсей з Netflix. 2022 року напередодні святкового сезону компанією також було випущено романтичний фільм за її участю "Незабутнє Різдво" — це добрий фільм для затишного зимового вечора.

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