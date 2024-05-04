У чорній сукні з декольте-серцем: 73-річна Джейн Сеймур приголомшила розкішною зовнішністю на червоній доріжці

73-річна акторка Джейн Сеймур, яка прославилася роллю у фільмі про Джеймса Бонда "Живи і дай померти" 1973 року, відвідала захід SeriesFest у місті Денвері.

До фотографів акторка вийшла у сукні нижче колін чорного кольору, яка ідеально сиділа на її фігурі та красиво її підкреслювала. Декольте сукні було виконане у формі серця, а також прикрашене стразами. Доповнила акторка вбрання білим жакетом, який повністю був усипаний стразами, а також туфлями на підборах.

Довге волосся зірка розпустила і уклала у легкі локони.

Джейн Сеймур / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Сеймур також вийшла на публіку. Вона відвідала 49-у церемонію вручення премії AFI Life Achievement Award, яка цього року була присвячена акторці Ніколь Кідман. Перед камерами Джейн сяяла в гламурній сукні розшиті лелітками.

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

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