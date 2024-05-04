У чорній сукні з декольте-серцем: 73-річна Джейн Сеймур приголомшила розкішною зовнішністю на червоній доріжці

Зірка "бондіани" підкреслила фігуру гарною елегантною сукнею.
73-річна акторка Джейн Сеймур, яка прославилася роллю у фільмі про Джеймса Бонда "Живи і дай померти" 1973 року, відвідала захід SeriesFest у місті Денвері.
До фотографів акторка вийшла у сукні нижче колін чорного кольору, яка ідеально сиділа на її фігурі та красиво її підкреслювала. Декольте сукні було виконане у формі серця, а також прикрашене стразами. Доповнила акторка вбрання білим жакетом, який повністю був усипаний стразами, а також туфлями на підборах.
Довге волосся зірка розпустила і уклала у легкі локони.
Декількома днями раніше Сеймур також вийшла на публіку. Вона відвідала 49-у церемонію вручення премії AFI Life Achievement Award, яка цього року була присвячена акторці Ніколь Кідман. Перед камерами Джейн сяяла в гламурній сукні розшиті лелітками.
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