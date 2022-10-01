У чорній сукні з декольте у формі серця: Моніка Беллуччі на світському заході в Парижі

Світське життя Парижа вирує наповну. У столиці Франції триває Тиждень моди, в рамках якого відбувається багато різних заходів.

58-річна італійська акторка Моніка Беллуччі відвідала вечірку Carita — Maison De Beaute, що відбулася днями. На заході знаменитість з'явилася у чорній сукні з довгими рукавами та V-подібним вирізом у формі серця. Сукня під спалахами камер переливалася маленькими блискітками.

Яке взуття було на Моніці цього разу було не видно, а в руках вона тримала чорно-помаранчевий клатч на ремінці-ланцюжку.

Свій вечірній аутфіт Беллуччі доповнила тонким ланцюжком на шиї, гарним укладанням та макіяжем.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Зазначимо, що чорний – улюблений колір італійської акторки. Найчастіше на світських раутах зірка з'являється саме у чорних вбраннях. Можливо, це пов'язано з тим, що традиційно вважається, що чорний колір робить фігуру візуально більш стрункою.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

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