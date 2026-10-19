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- Шоу-бізнес
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У чорній сукні з декольте й ефектним шлейфом: Джессіка Альба показала ідеальний вечірній образ для галавечері
45-річна голлівудська акторка продемонструвала вишуканий вечірній аутфіт.
Джессіка Альба постала на галавечорі Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі в елегантному аутфіті. Вона мала чарівний вигляд, багато усміхалася, вітала фотографів і залюбки позувала перед камерами.
На ній була вечірня чорна сукня максі, створена на замовлення Модним домом Tamara Ralph. Вбрання мало приталений силует, який красиво підкреслив струнку фігуру акторки, і спокусливе декольте, оздоблене пишними воланами з напівпрозорої чорної тканини. Відкриті плечі додали образу жіночності.
Головною родзинкою сукні став ефектний багатошаровий шлейф із повітряного чорного тюлю, який красиво стелився підлогою.
На шиї Джесс виблискував витончений золотий ланцюжок з підвіскою з великим зеленим каменем і дрібними білими. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками у формі квітів.
Альба зробила гарну зачіску з локонами і макіяж з рожевими рум’янами і блиском на губах.
Нагадаємо, Джессіка Альба у штанях-палацо прийшла на модний показ.