ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні з декольте й ефектним шлейфом: Джессіка Альба показала ідеальний вечірній образ для галавечері

45-річна голлівудська акторка продемонструвала вишуканий вечірній аутфіт.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба постала на галавечорі Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі в елегантному аутфіті. Вона мала чарівний вигляд, багато усміхалася, вітала фотографів і залюбки позувала перед камерами.

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

На ній була вечірня чорна сукня максі, створена на замовлення Модним домом Tamara Ralph. Вбрання мало приталений силует, який красиво підкреслив струнку фігуру акторки, і спокусливе декольте, оздоблене пишними воланами з напівпрозорої чорної тканини. Відкриті плечі додали образу жіночності.

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Головною родзинкою сукні став ефектний багатошаровий шлейф із повітряного чорного тюлю, який красиво стелився підлогою.

На шиї Джесс виблискував витончений золотий ланцюжок з підвіскою з великим зеленим каменем і дрібними білими. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками у формі квітів.

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Альба зробила гарну зачіску з локонами і макіяж з рожевими рум’янами і блиском на губах.

Нагадаємо, Джессіка Альба у штанях-палацо прийшла на модний показ.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie