У чорній сукні з декольте й ефектним шлейфом: Джессіка Альба показала ідеальний вечірній образ для галавечері

Джессіка Альба / © Associated Press

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Джессіка Альба постала на галавечорі Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі в елегантному аутфіті. Вона мала чарівний вигляд, багато усміхалася, вітала фотографів і залюбки позувала перед камерами.

Джессіка Альба / © Associated Press

На ній була вечірня чорна сукня максі, створена на замовлення Модним домом Tamara Ralph. Вбрання мало приталений силует, який красиво підкреслив струнку фігуру акторки, і спокусливе декольте, оздоблене пишними воланами з напівпрозорої чорної тканини. Відкриті плечі додали образу жіночності.

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Джессіка Альба / © Associated Press

Головною родзинкою сукні став ефектний багатошаровий шлейф із повітряного чорного тюлю, який красиво стелився підлогою.

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На шиї Джесс виблискував витончений золотий ланцюжок з підвіскою з великим зеленим каменем і дрібними білими. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками у формі квітів.

Джессіка Альба / © Associated Press

Альба зробила гарну зачіску з локонами і макіяж з рожевими рум’янами і блиском на губах.

Нагадаємо, Джессіка Альба у штанях-палацо прийшла на модний показ.

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