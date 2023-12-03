У чорній сукні з драпуваннями: розкішна Софія Вергара сяяла в обтислому вбранні в арабській країні

Для заходу вона обрала сукню в улюбленому стилі.

51-річна колумбійська акторка Софія Вергара відвідала Саудівську Аравію. У цій країні, в межах Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі, відбувся галавечір Women In Cinema, присвячений вкладу жінок у розвиток кінематографу, на якому з'явилася Софія.

Софія Вергара / Фото: Associated Press

Для заходу зірка обрала сукню свого улюбленого фасону – приталену та без бретельок. Вбрання ідеально підкреслювало розкішну фігуру знаменитості, а також було однотонним. Єдиною прикрасою вбрання стало драпування на декольте та талії, а також асиметричний поділ.

Вечірній образ жінка доповнила босоніжками на високих підборах та діамантовими прикрасами. Також вона зробила гарний макіяж та зачіску з об'ємними локонами.

Софія Вергара / Фото: Associated Press

Незабаром за участю Вергари вийде кримінальний міні-серіал "Гризельда", заснований на біографії колумбійської наркобаронеси Гризельди Бланко. Прем'єра серіалу про кримінальний шлях жінки відбудеться 25 січня 2024 року і складатиметься із шести серій.

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