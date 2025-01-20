У чорній сукні з ефектним декольте: наречена Джеффа Безоса відвідала світський вечір на честь Трампа

Захід був присвячений інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, яка запланована на 20 січня.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Гостею заходу стала журналістка та телеведуча Лорен Санчес, а також її наречений Джефф Безос. Пару помітили, коли вони розмовляли з ще одним мільярдером Ілоном Маском та дочкою Трампа Іванкою.

55-річна Санчас одягла з такої нагоди чорну довгу сукню-бюстьє від італійського бренду Dolce & Gabbana. Верхня частина її була розшита дрібним бісером і підкреслювала декольте, а ось спідницю прикрашала дрібна складка і довгий шлейф.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Також можна помітити, що образ вона доповнила розкішним діамантовим кольє на шиї, браслетом, кількома каблучками та сережками. Волосся наречена Безоса уклала в елегантну вечірню зачіску.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Деталями вбрання Лорен поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Старша ж дочка Трампа — Іванка — приголомшила своєю розкішною квітковою сукнею. Вона з'явилася в гарній сукні максі по фігурі, яку спеціально для цього вечора для неї створив бренд Oscar de la Renta.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

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