У чорній сукні з ефектним корсетом: колишня дівчина Леонардо Ді Капріо захопила вбранням

Для появи на публіці вона обрала образ у чорному кольорі та лаконічні прикраси.

26-річна американська акторка та модель Каміла Морроне, яку багато хто пам'ятає більше, як дівчину Леонардо Ді Капріо, відвідала 18-й Римський кінофестиваль. Каміла відвідала показ фільму "Дівчина-гонзо", в якому зіграла головну роль.

Каміла Морроне / Фото: Associated Press

На червону доріжку вона вийшла в чорній довгій сукні зі шлейфом і однією бретелькою. У вбрання був також приталений корсет, який ефектно підкреслював фігуру зірки.

Сукня мала елегантне драпування на спідниці в зоні стегон і на декольте корсета.

Каміла Морроне / Фото: Associated Press

Образ Каміла доповнила макіяжем у коричневій гамі, укладанням та декількома прикрасами. Завершили вечірній образ сатинові туфлі-човники на високих підборах.

Каміла Морроне / Фото: Associated Press

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