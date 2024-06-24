У чорній сукні з гламурними бретельками: Єва Лонгорія на розкішному заході у Парижі

На Вандомській площі в Парижі відбувся щорічний захід Vogue World, який проводить Анна Вінтур.

Цього року шоу стало одою моді спорту, оскільки приурочене старту Олімпійських ігор у Франції, а також щорічною демонстрацією сили та впливу в модній індустрії — на подіум вийшли запрошені Вінтур зірки, супермоделі та інфлюенсери.

Відкрили показ, де кожен французький Модний дім представляв певний вид спорту, Кендал Дженнер та Джіджі Хадід, а серед гостей заходу була помічена розкішна Єва Лонгорія.

Акторка з'явилася на показі в чорній довгій сукні від бренду Alexandre Vauthier з колекції прет-а-порте весна-літо 2021. Головною прикрасою вбрання стали оздоблені стразами бретельки і декольте.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Доповнила образ Єва клатчем, взуттям на платформах та кількома прикрасами з діамантами – сережками у вухах та каблучками на руках.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Показ був задуманий у співпраці з молодіжними спортивними академіями та представляв як одяг молодих, так і всесвітньо відомих французьких дизайнерів. Також на цьому розкішному шоу з'явилися аксесуари українського дизайнера Руслана Багінського – моделі демонстрували сумки та капелюхи від цього бренду.

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