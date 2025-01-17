У чорній сукні з "голим" ефектом: Люсі Лью відвідала прем'єру фільму, в якому зіграла

Акторка позувала фотографам в оригінальному вбранні.
56-річна Люсі Лью — зірка фільму "Ангели Чарлі" — відвідала захід у Нью-Йорку. Вона сяяла на прем'єрі фільму "Присутність" — американського надприродного трилера, в якому зіграла разом зі скандальною та епатажною Джулією Фокс.
На цьому заході Люсі позувала у довгій чорній сукні з високою горловиною. Вбрання мало мереживні вставки і так званий "голий" ефект на ліфі та спідниці.
Вбрання вона доповнила невеликим клатчем, зачіскою, макіяжем та прикрасами з камінням.
Нагадаємо, що минулого року фільму "Ангели Чарлі" виповнилося вже 24 роки і всі акторки, які в ньому знялися, стали суперзірками і зараз займаються не лише кіно. Дрю Беррімор, наприклад, запустила власне шоу на телебаченні, а ось 51-річна Камерон Діас стала мамою та розсекретила, що у неї народився син. Нещодавно зірка вперше за тривалий час вийшла на публіку — сяяла на прем'єрі фільму Netflix.
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